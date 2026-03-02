WWE | Cody Rhodes non considera più green Trick Williams e Je’Von Evans

Nel mondo della WWE, Cody Rhodes ha dichiarato che Trick Williams e Je’Von Evans, recentemente integrati nel main roster, non sono più considerati talenti inesperti. La loro presenza nel roster principale è ormai consolidata e non vengono più visti come esordienti. La notizia si basa sull'osservazione della loro evoluzione e sulla percezione interna tra gli addetti ai lavori.

Rhodes elogia i due ex NXT, definendoli pronti per il grande palcoscenico e capaci di cambiare lo stile del wrestling moderno. Nonostante il recente approdo nel main roster, Trick Williams e Je’Von Evans non sono più da considerare talenti “green”. A dirlo è Cody Rhodes, intervenuto a UnSportsmanLike prima dell’Elimination Chamber. Williams (passato a SmackDown) ed Evans (approdato a Raw) hanno debuttato ufficialmente nel roster principale a gennaio e hanno già preso parte al Men’s Elimination Chamber Match. Un segnale forte della fiducia riposta in loro. Quando gli è stato chiesto come sia lavorare con talenti ancora acerbi in un match complesso come l’Elimination Chamber, Rhodes ha risposto con sicurezza, spiegando di non vedere più i due come inesperti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

