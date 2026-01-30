Richiesta di suicidio assistito nel Torinese la risposta dell' Asl al paziente gravemente malato | Ha i requisiti ma si arrangi

La commissione dell’Asl To4 ha risposto a un paziente gravemente malato che aveva chiesto di poter usufruire del suicidio assistito. La risposta è stata secca: “Ha i requisiti, ma si arrangi”. La comunicazione ha suscitato scalpore, perché mette in luce come il sistema sanitario regionale gestisca questa delicata situazione, lasciando intendere che, nonostante la condizione del paziente, non ci siano procedure chiare o supporto adeguato. La vicenda si aggiunge a un dibattito acceso sulla legalità e l’etica di questa scelta

L'azienda sanitaria sostiene di non poter fornire né i farmaci né l'assistenza. Rinaudo, presidente del comitato etico: "Grave errore, la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che si deve fare" "Lei ha i requisiti, ma si arrangi". Si può sintetizzare così la risposta della commissione aziendale istituita nel 2025 dall'Asl To4 per valutare una richiesta di suicidio assistito, arrivata nel mese di marzo, di un paziente residente sul suo territorio (quindi nell'area nord-orientale della provincia di Torino). L'uomo ha ritenuto di avere tutti i requisiti per accedervi: è affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che lui stesso reputa intollerabili, dipende da trattamenti di sostegno vitale ed è capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

