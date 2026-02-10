Cagliari bici incatenate | Fiab ricorre alla CEDU contro l’ordinanza sul parcheggio e la sicurezza dei mezzi

La Fiab di Cagliari ha deciso di portare il caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La questione riguarda il divieto di incatenare le biciclette a pali, ringhiere e arredi urbani imposto dal Comune. La decisione arriva dopo che i ciclisti locali si sono trovati a dover affrontare restrizioni che limitano la possibilità di parcheggiare in modo sicuro le loro bici. Ora si attende una risposta dall’Europa, mentre i ciclisti denunciano un ostacolo alla loro libertà di muoversi in città.

La questione del parcheggio delle biciclette a Cagliari ha assunto una dimensione europea. La Fiab Cagliari ha ufficialmente presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro l’ordinanza comunale che vieta di incatenare le biciclette a pali, ringhiere e arredi urbani. Questa escalation legale, giunta dopo la conferma della validità del regolamento da parte del Consiglio di Stato nel settembre 2025, segna un punto di svolta nella controversia che da tempo vede contrapposte l’amministrazione locale e le associazioni ciclistiche. La decisione di ricorrere alla CEDU non è stata presa alla leggera.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cagliari Bici Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab Napoli ovvero... party in bici La Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab Napoli è un’occasione per scoprire la città in sella a una bicicletta. Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra Il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta il parcheggio in una zona di piazza Guido Guerra in occasione della rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cagliari Bici Le bici si possono legare a pali e ringhiere sì o no? La questione finisce davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomoLa Fiab ha deciso di presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro il regolamento di Cagliari che vieta di legare le bici fuori dagli stalli ... dire.it Divieto di incatenare le bici ai pali, ricorso alla Corte europea dei dirittiFinisce davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il divieto di incatenare le biciclette a pali e ringhiere pubbliche a Cagliari. La Fiab Cagliari ha presentato un ricorso contro il regolamento ... rainews.it Cagliari, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro il divieto di incatenare le bici x.com Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello contro il regolamento comunale di Cagliari che vieta l'incatenamento delle biciclette alle infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo, FIAB ha fatto ricorso. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.