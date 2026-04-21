L’app di Intesa Sanpaolo è cambiata | ora all'inizio compare la voce Patrimonio

L’app di Intesa Sanpaolo ha subito una modifica nella schermata iniziale, dove ora compare la voce Patrimonio. Questa sezione permette agli utenti di visualizzare subito la somma dei conti e dei prodotti di investimento, inclusi quelli cointestati. La variazione riguarda principalmente l’ordine delle voci, con l’obiettivo di offrire un accesso più immediato alle informazioni finanziarie. La funzione si applica a tutte le versioni aggiornate dell’app.

La nuova app di Intesa Sanpaolo ha modificato le voci nella schermata iniziale. Adesso gli utenti che accedono possono vedere subito la voce Patrimonio: qui vengono sommati i conti e i prodotti di investimento, anche quelli cointestati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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