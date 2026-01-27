Intesa Sanpaolo incontra le Pmi Lombarde | la testimonianza di Alfaparf

Intesa Sanpaolo avvia un roadshow dedicato alle Pmi lombarde, con l’obiettivo di promuovere soluzioni di finanza straordinaria. L’iniziativa mira a rafforzare il supporto alle imprese locali, favorendo lo sviluppo e la crescita attraverso un approccio strategico e personalizzato. Questa iniziativa testimonia l’impegno della banca nel territorio lombardo e nel sostegno alle aziende di piccole e medie dimensioni.

Intesa Sanpaolo ha scelto la Lombardia per dare il via al nuovo roadshow nazionale promosso dalla Divisione Banca dei Territori per rilanciare un approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le Pmi. L’iniziativa, che ha coinvolto le eccellenze consolidate e i potenziali nuovi protagonisti dell’industria e manifattura della piccola e media impresa lombarda, rappresenta la prima tappa di una serie di incontri che Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha annunciato nelle scorse settimane in occasione dell’appuntamento “Crescere per competere”, in cui il primo Gruppo bancario italiano ha illustrato ad una platea di imprenditori italiani eccellenti le peculiarità del proprio modello di advisory integrato, unico nel panorama nazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Intesa Sanpaolo

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese.

Cdp e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Intesa Sanpaolo

Argomenti discussi: Il Piccolo Urbanista 2.0 incontra gli studenti; Leone XIV incontrerà i sacerdoti romani e visiterà le prime cinque parrocchie; IBM inaugura la 14ª edizione di NERD?: l'intelligenza artificiale incontra le studentesse italiane; Pescara, si chiude il progetto Una Terra che Respira.

Intesa Sanpaolo incontra le Pmi Lombarde: la testimonianza di AlfaparfIn Lombardia il primo di una serie di incontri della Divisione Banca dei Territori con gli imprenditori locali per rinnovare le strategie di crescita e competitività in Italia e all’estero ... bergamonews.it

Intesa Sanpaolo incontra le Pmi lombarde per sostenere crescita e innovazioneBarrese (Intesa Sanpaolo): Grazie al nostro modello di advisory offriamo nuovi strumenti per ponderare e cogliere le occasioni di investimento e di ... affaritaliani.it

Lu-Ve Group protagonista al roadshow di Intesa Sanpaolo dedicato alle Pmi lombarde. - facebook.com facebook

Per la Giornata della Memoria il Memoriale della Shoah di Milano ospita la mostra documentaria “La persecuzione patrimoniale degli ebrei. Storie di vita dall’Archivio Storico Intesa Sanpaolo” #IntesaSanpaolo #Giornatadellamemoria x.com