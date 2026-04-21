L’anima sensoriale del progetto | La bellezza ridefinisce il fuorisalone 2026

Dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma nuovamente in un grande laboratorio a cielo aperto per la Milano Design Week, un evento che coinvolge numerosi spazi della città. Durante questa settimana, vengono presentate diverse installazioni e esposizioni legate al mondo del design e dell’arredo. La manifestazione è un appuntamento annuale che attrae professionisti e visitatori provenienti da tutto il mondo, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

Dal 20 al 26 aprile, Milano torna a trasformarsi in un laboratorio a cielo aperto per la Milano Design Week. Quest’anno, il tema guida “essere progetto” spinge i confini del design oltre l’oggetto fisico, abbracciando una dimensione dinamica, sostenibile e profondamente umana. In questo contesto, l’universo del beauty e della profumeria artistica emerge come protagonista assoluto, curando installazioni che fondono architettura, artigianato e memoria olfattiva. Il Fuorisalone 2026 non è solo una vetrina di prodotti, ma un invito a esplorare il design come un processo di co-creazione tra uomo e tecnologia. Tra i palazzi storici, i chiostri nascosti e i cortili industriali, i marchi di bellezza hanno interpretato questo tema creando spazi dove il visitatore non è un semplice spettatore, ma parte integrante dell’opera stessa.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - L’anima sensoriale del progetto: La bellezza ridefinisce il fuorisalone 2026 Notizie correlate Leggi anche: Essere Progetto al Fuorisalone 2026, perché sbagliare è l’inizio di ogni bellezza Leggi anche: Fuorisalone 2026, l’esperienza sensoriale che unisce design, cibo e gioco Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il pane di Matera: la storia tra Farina e Sassi; Sorolla e Valencia: un itinerario nella luce del maestro che catturò l'anima del Mediterraneo; Un risveglio per l’anima: il successo della Festa di Primavera all’Area del Silenzio; Milano Design Week: l’universo sensoriale di Marvis invade Milano. Dalle hit che hanno definito una generazione alle produzioni più recenti, i Thirty Seconds To Mars non portano sul palco solo musica, ma un’esperienza sensoriale che tocca l'anima. La band di Jared e Shannon Leto torna a infiammare i palchi italiani con q - facebook.com facebook