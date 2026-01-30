Quest’anno, il progetto “Essere” si presenta al Fuorisalone 2026 con un messaggio diverso: sbagliare è il primo passo verso qualcosa di bello. La parola “errore” spesso ci blocca, ci fa paura. Ma qui si vuole dimostrare che sbagliare non è un fallimento, bensì un modo per imparare e creare qualcosa di unico. L’installazione invita a cambiare prospettiva e a vedere l’errore come parte del percorso, non come una sconfitta.

C’è una parola che spesso ci spaventa, nella vita come nell’arredamento: errore. Temiamo di scegliere il colore sbagliato per una parete, di fallire in un progetto lavorativo o di non essere “all’altezza” delle aspettative. Eppure, il Fuorisalone 2026 di Milano, attraverso il tema Essere Progetto, ci lancia un messaggio rivoluzionario: non siamo oggetti finiti e perfetti, ma progetti in continuo divenire. E in questo viaggio l’errore non è un ostacolo, ma la scintilla che rende tutto autentico. Riccardo Bertani Porta Venezia Design District durante il Fuorisalone 2025 Cosa significa davvero Essere Progetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Essere Progetto al Fuorisalone 2026, perché sbagliare è l’inizio di ogni bellezza

