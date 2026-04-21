Nell’ambito di un’inchiesta in corso, la Procura di Milano ha scoperto che settanta calciatori, tra cui alcuni appartenenti alla Juventus, hanno partecipato a feste organizzate da un’agenzia di eventi nella città. Le indagini riguardano riferimenti a l’uso di droga e all’impiego di escort, con alcune persone coinvolte accusate di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La vicenda coinvolge diverse squadre di calcio italiane e si concentra su eventi recenti.

Non solo giocatori di Inter e Milan tra i settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro della fresca indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Ci sono anche tesserati di Juvenus, Sassuolo e Verona. Tutti i loro nomi nell’ordinanza sono omissati dal momento che nessuno di loro è indagato, non avendo commesso nessun reato. Nemmeno è stato accertato quanti tra gli atleti presenti alle serate milanesi abbiano effettivamente usufruito del servizio di escort e droga della risata. Ma tanto basta per creare un polverone alimentato dai...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche calciatori della Juventus alle feste milanesi con escort e droga della risata: in totale 70 giocatori

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