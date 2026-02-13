Lando Norris risponde a Verstappen | Nessuno lo obbliga a stare in F1 Se vuole può ritirarsi
Lando Norris ha commentato duramente le affermazioni di Max Verstappen, che aveva criticato i giovani piloti della nuova generazione di Formula 1. Norris ha detto che Verstappen può decidere di lasciare la categoria se non si sente più coinvolto, sottolineando che nessuno lo obbliga a rimanere in pista. Norris ha anche aggiunto che la competizione tra i piloti più giovani sta portando novità e entusiasmo nel campionato.
Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1. Il pilota della McLaren non si è risparmiato: "Non è obbligato a stare qui".🔗 Leggi su Fanpage.it
"Se ti vuoi ritirare, fallo. Non ti obbliga nessuno a restare". L'attacco di Norris a Verstappen
Luca Norris ha criticato duramente Max Verstappen, invitandolo a considerare seriamente il suo futuro in Formula 1.
