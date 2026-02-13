Lando Norris risponde a Verstappen | Nessuno lo obbliga a stare in F1 Se vuole può ritirarsi

Lando Norris ha commentato duramente le affermazioni di Max Verstappen, che aveva criticato i giovani piloti della nuova generazione di Formula 1. Norris ha detto che Verstappen può decidere di lasciare la categoria se non si sente più coinvolto, sottolineando che nessuno lo obbliga a rimanere in pista. Norris ha anche aggiunto che la competizione tra i piloti più giovani sta portando novità e entusiasmo nel campionato.

"Se ti vuoi ritirare, fallo. Non ti obbliga nessuno a restare". L'attacco di Norris a Verstappen

F1, Norris risponde a Verstappen: Non sei obbligato a restareSecondo Norris, la nuova Formula 1 rappresenta una sfida interessante: Per me è una sfida divertente, bisogna guidare in modo diverso e gestire in modo diverso. Ha poi aggiunto: Personalmente ... it.blastingnews.com

