Lando Norris risponde a Verstappen | Nessuno lo obbliga a stare in F1 Se vuole può ritirarsi

Lando Norris ha commentato duramente le affermazioni di Max Verstappen, che aveva criticato i giovani piloti della nuova generazione di Formula 1. Norris ha detto che Verstappen può decidere di lasciare la categoria se non si sente più coinvolto, sottolineando che nessuno lo obbliga a rimanere in pista. Norris ha anche aggiunto che la competizione tra i piloti più giovani sta portando novità e entusiasmo nel campionato.

