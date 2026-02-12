Chiara Jaconis turista uccisa a Napoli | non imputabile il 13enne che lanciò la statuina

La morte di Chiara Jaconis a Napoli resta senza colpevoli: il 13enne che aveva lanciato la statuina non sarà perseguito, perché considerato non imputabile a 13 anni. I genitori del ragazzo sono invece indagati per omicidio colposo, accusati di non aver vigilato abbastanza. La vicenda si è conclusa così, con il giudice che ha deciso di non procedere contro il minore.

