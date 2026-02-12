Chiara Jaconis turista uccisa a Napoli | non imputabile il 13enne che lanciò la statuina
La morte di Chiara Jaconis a Napoli resta senza colpevoli: il 13enne che aveva lanciato la statuina non sarà perseguito, perché considerato non imputabile a 13 anni. I genitori del ragazzo sono invece indagati per omicidio colposo, accusati di non aver vigilato abbastanza. La vicenda si è conclusa così, con il giudice che ha deciso di non procedere contro il minore.
La tragedia di Chiara Jaconis si è consumata a Padova, quando una statuetta lanciata da un balcone ha colpito la donna, causandone la morte.
Questa mattina a Padova si è svolto il processo per la morte di Chiara Jaconis, la giovane uccisa quando una statuetta le è caduta dall’alto da un balcone.
