Cina da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa

Un razzo Long March-8A è decollato dal sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, in Cina, trasportando il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa. L'operazione è stata condotta nella provincia meridionale di Hainan e rappresenta un nuovo lancio di questa serie di satelliti. La missione è stata confermata dalle autorità cinesi.

WENCHANG (XINHUAITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell'omonima provincia meridionale cinese. La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore, inviando nello spazio un nuovo gruppo di satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 3:48 del mattino (ora di Pechino) dal sito e ha collocato con successo nell'orbita prestabilita i carichi utili, il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa. – Foto Xinhua – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa Articoli correlati Cina, lanciato in orbita il satellite Tianhui-7JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo Long March-4B, che trasporta il satellite Tianhui-7, è decollato dal Centro di lancio satellitare di... Leggi anche: Starlink vs Cina: la guerra per l’orbita bassa spaziale entra nel vivo China launches new internet satellite group Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cina da Hainan lanciato un gruppo di... Argomenti discussi: Cina: il razzo Long March-8A Y8 sulla rampa. Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassaWENCHANG (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hai ... msn.com Cina: Hainan, lanciato gruppo di satelliti Internet in orbita bassaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa decolla dal Sito d ... italpress.com