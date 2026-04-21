Lanciano si insedia il nuovo procuratore capo Patrizia Foiera FOTO

A Lanciano è arrivato il nuovo procuratore capo, Patrizia Foiera. La magistrata, nata a Cesena nel 1960, ha preso il posto di Mirvana Di Serio, che da gennaio ricopre il ruolo di avvocato generale presso la Procura Generale della Corte d'appello dell'Aquila. La nomina è stata ufficializzata e la Foiera ha iniziato a svolgere le sue funzioni nella città.

Patrizia Foiera è il nuovo procuratore capo di Lanciano. Il magistrato, nata a Cesena 63 anni fa, subentra a Mirvana Di Serio, che da gennaio è il nuovo avvocato generale presso la Procura Generale della Corte d'appello dell'Aquila.La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, 21.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuovo procuratore capo, Caleca in poleDopo il pensionamento, nelle scorse settimane, del procuratore capo Andrea Garau, c’è attesa in via Mentessi per la nomina del suo successore. Leggi anche: Via libera del Csm: Raffaele Cantone nuovo procuratore capo di Salerno