La segretaria al Lavoro degli Stati Uniti si è dimessa, diventando la terza donna a lasciare il suo incarico in questo governo. La decisione arriva dopo altri due membri del suo team che avevano lasciato la posizione negli ultimi mesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa del dipartimento. La sua uscita si inserisce in un contesto di cambiamenti tra i vertici dell’amministrazione.

Chavez-DeRemer è la terza ministra a lasciare il governo da quando è iniziato il secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump. Negli scorsi mesi Trump aveva già licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem, e più di recente la procuratrice generale Pam Bondi. In precedenza aveva anche licenziato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz. Il caso di Chavez-DeRemer è diverso dagli altri perché almeno ufficialmente è stata lei a dimettersi e non Trump a licenziarla. In realtà da tempo c’erano forti pressioni su di lei all’interno del governo, per via di un’indagine che va avanti da mesi per una presunta cattiva condotta sul lavoro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’amministrazione Trump ha perso un altro pezzo

Il Donald Trump che ci ritroviamo

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