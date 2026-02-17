Epstein Hillary Clinton | Amministrazione Trump ha insabbiato documenti

Hillary Clinton ha dichiarato che l’amministrazione Trump ha nascosto documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali. La ex candidata alla Casa Bianca ha aggiunto che i fascicoli sono stati secretati per proteggere persone influenti. Questa accusa arriva in un momento in cui si intensificano le indagini sui collegamenti tra Epstein e figure di spicco.

Hillary Clinton ha accusato l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aver "insabbiato" la vicenda relativa alla gestione dei fascicoli riguardanti il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. "Tirate fuori i fascicoli. Stanno temporeggiando", ha detto Clinton alla Bbc a Berlino, dove ha partecipato al World Forum annuale. I Clinton dovranno comparire davanti alla commissione del Congresso per testimoniare sui loro rapporti con il finanziere. Bill Clinton comparirà il 27 febbraio, mentre Hillary il giorno prima. I Clinton hanno chiesto che l'udienza davanti alla commissione congressuale si svolga in pubblico anziché con una deposizione a porte chiuse. Ospite d'eccezione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove Hillary Clinton ha partecipato a un panel intitolato «Il divario ovest-ovest: ciò che resta dei valori comuni». Un discorso realistico quello dell'ex First lady e Segretario di Stato sotto la presid