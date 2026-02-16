Pallavolo Serie A2 Sollievo Emma Villas Sorrento battuto

L’Emma Villas ha vinto la partita contro Sorrento nella Serie A2 di pallavolo, a causa di una prestazione più intensa negli ultimi set. La squadra di casa ha lottato duramente, ma alla fine ha ceduto al ritmo più deciso degli ospiti. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a scambi serrati e a punti decisivi.

SORRENTO 1 EMMA VILLAS 3 25-19, 19-25, 24-26, 19-25 ROMEO SORRENTO: Tulone 1, Russo (L), Iurisci 3, Parraguirre 10, Pol 7, Petkov 6, Patriarca 9, Malavasi 2, Baldi 17, Gragnaniello 1, Petrone, Ferrato 4, Gargiulo (L), Brignach. Allenatore Esposito. EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 5, Matteini, Bragatto 9, Bini (L), Nelli 16, Randazzo 23, Maletaj, Ceban, Baldini 4, Benavidez 16. Allenatore Pagliai. SORRENTO – Senza Hoff, Compagnoni e Ceban (quest’ultimo comunque in panchina e vicino al rientro) la Emma Villas Codyeco torna al successo interrompendo la serie di cinque ko di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Sollievo Emma Villas. Sorrento battuto Pallavolo Serie A2. Gioia Emma Villas. Petrella: "Vittoria molto importante» Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas torna a sudare. Domenica partita con Brescia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La C.B.L. Costa Volpino fa la storia e vince la Coppa Italia Frecciarossa A2! Fabris: Straordinaria finale, livello agonistico altissimo: abbiamo la migliore Serie A2 al mondo. Pallavolo, A2 Femminile: Messina ospita domani Brescia nella Pool PromozioneIl Gruppo Formula 3 Messina torna domani tra le mura amiche del PalaRescifina, dopo il rientro da Castellanza a mani ... 98zero.com Pallavolo, A2 Femminile: Messina si gioca i playoff contro Busto ArsizioIl Gruppo Formula 3 Messina, archiviata la prima battuta d’arresto nella Pool Promozione del Campionato di Serie A2 Femminile di ... 98zero.com Lega Pallavolo Serie A Femminile facebook