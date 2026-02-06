Fiumicino stretta sui parcheggi a cielo aperto | scatta il divieto temporaneo

A Fiumicino, il Comune ha deciso di limitare temporaneamente le attività di parcheggio a cielo aperto. Da anni, molte attività aprono spazi non autorizzati, creando confusione e problemi di ordine pubblico. Ora, con un'ordinanza, si cerca di mettere ordine e di fermare questa diffusione. Il divieto scatterà nelle prossime settimane e coinvolgerà le aree più critiche della città.

Fiumicino, 6 ottobre 2026 – A Fiumicino, sul territorio comunale, da anni si registra una crescente diffusione di attività economiche finalizzate alla realizzazione di parcheggi e rimesse a cielo aperto. Un fenomeno che l'Amministrazione intende ora inquadrare con un percorso di regole, per garantire un equilibrio tra libertà di iniziativa economica, tutela ambientale e salvaguardia della qualità della vita dei residenti. La Giunta comunale ha deliberato l'avvio di un cammino di regolamentazione della materia, con particolare attenzione ai ricettori e ai luoghi sensibili e all'impatto sulla mobilità urbana.

