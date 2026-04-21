Un testimone vicino al mondo delle corse ha dichiarato che l’alleato di un ex campione di Formula 1 nega che il pilota abbia causato intenzionalmente l’incidente con un avversario. La vicenda riguarda un incidente tra due piloti avvenuto alcuni anni fa, al centro di un procedimento legale. La versione dell’alleato si inserisce in un contesto di indagini in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recentemente, Willi Weber, ex manager di Michael Schumacher, ha fatto dichiarazioni importanti riguardo a un episodio controverso della carriera del leggendario pilota di Formula 1. Secondo Weber, Schumacher non avrebbe intenzionalmente causato un incidente con il suo rivale Jacques Villeneuve durante la lotta per il titolo nel 1997. Le parole di Weber arrivano in risposta alle affermazioni di Jean Todt, ex team principal della Ferrari, che ha sostenuto che l’azione del pilota tedesco fosse deliberata. Schumacher, che oggi ha 57 anni, è spesso esaltato come uno dei migliori piloti della storia della Formula 1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’alleato di Michael Schumacher nega che il pilota abbia causato l’incidente intenzionalmente.

Morte de Michael Schumacher gera confusão e engana internautas

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