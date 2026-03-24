Di sovente, o forse dovremmo dire sempre, Isha ama illuminare i suoi look con pietre grandi, vistose, ma soprattutto preziosissime, tanto che viene da chiedersi come sia potuto sfuggire, anche agli sguardi più attenti, il suo maxi diamante da 70 carati sfoggiato sotto i riflettori del Vanity Fair Oscar party. Gli outfit e i gioielli delle stelle protagoniste della serata sono stati setacciati e amati al millimetro, eppure, resta un mistero di come quell'anello da pollice, grande «come un biscotto» come è stato descritto da alcuni, sia passato inosservato alla lente di ingrandimento - che, a dirla tutta, non serve nemmeno vista l'estrema grandezza e ampia visibilità a occhio nudo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - C'è un clamoroso anello da pollice con diamante da 70 carati che ci siamo persi al Vanity Fair Oscar party

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