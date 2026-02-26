Un grave lutto ha colpito la modella e influencer Helena Prestes. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della stessa Prestes, che ha scelto parole essenziali per comunicare la perdita e il dolore che sta attraversando la sua famiglia. Helena Prestes, grave lutto in famiglia: il dolore sui social. Nel messaggio pubblicato sui social, l’influencer ed ex gieffina ha affidato ai suoi canali un saluto carico di commozione e misura: “Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore”. Parole essenziali, scelte con cura, che hanno raccolto in poche ore migliaia di reazioni e messaggi di vicinanz a. A corredo del contenuto, anche un invito esplicito al rispetto della privacy, rivolto alla comunità che la segue quotidianamente, in un momento definito particolarmente delicato per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Helena Prestes colpita da un terribile lutto: “Ci hai insegnato tanto”

Lutto per Helena Prestes: morto il padre Antonio, aveva 62 anniGrave lutto per la modella e influencer Helena Prestes, che ha annunciato la morte del padre Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo...

Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: “Chiedo rispetto”Lutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni.

Temi più discussi: Grave lutto per Helena Prestes: è venuto a mancare il padre; Zeudi Di Palma, perché è stata assente sui social: intossicazione alimentare e viaggi; Zeudi Di Palma, il dietrofront che la emoziona: 'Al GF non mi stavi simpatica, fuori sì'.

Grave lutto per Helena Prestes: è venuto a mancare il padreOre tristi per Helena Prestes. La modella brasiliana ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. L'ex concorrente del Grande ... ilsipontino.net

Helena Prestes, grave lutto: dopo il giallo in Brasile, il padre è mortoHelena Prestes dà una brutta notizia ai fan: suo padre è morto. Un terribile lutto per la modella brasiliana, che nelle scorse settimane si era recata nella sua terra d’origine proprio per rivedere il ... gossipetv.com

“Ciao Papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po' di rispetto in questo momento delicato” Helena Prestes saluta così suo padre Antonio venuto a mancare, aveva 62 anni. Condoglianze - facebook.com facebook