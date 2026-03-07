Morto il dottore Luciano Manfredi | Un punto di riferimento umano e professionale per tutti

Oggi si è diffunta la notizia della scomparsa del dottor Luciano Manfredi, che ha dedicato la sua vita alla medicina nei comuni di Blera e Barbarano Romano. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che hanno beneficiato delle sue cure e della sua presenza. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina, creando un senso di perdita tra la comunità locale.

Il territorio piange la scomparsa dello storico medico che per decenni ha assistito le comunità di Blera e Barbarano Romano La notizia si è diffusa rapidamente nella mattinata di oggi, 7 marzo, lasciando un vuoto profondo nei comuni dove il dottor Luciano Manfredi ha operato per una vita intera, Blera e Barbarano Romano. Il professionista, originario di Blera, si è spento presso la clinica Nuova Santa Teresa di Viterbo. Non era soltanto un medico, ma una figura capace di costruire un legame umano autentico con i suoi pazienti, diventando nel tempo un pilastro della sanità locale e un confidente per centinaia di famiglie. Il legame con il territorio era così stretto che le amministrazioni comunali hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria con parole di grande stima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Premio Emilia-Romagna cultura 2026 a Mariangela Gualtieri, il sindaco: "Punto di riferimento culturale e umano"A nome di tutta l’amministrazione comunale il sindaco Enzo Lattuca esprime profonda soddisfazione per il conferimento del Premio Emilia-Romagna... "Un punto di riferimento umano ed educativo, lascia un vuoto profondo": addio all'insegnante dal grande cuore"I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita", le...