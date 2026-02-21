La Lega piange Paolo Roggero | Era il nostro punto di riferimento

Paolo Roggero, ingegnere e imprenditore nel settore alimentare, è morto improvvisamente, causando grande tristezza tra i membri della Lega. Roggero aveva dedicato molti anni alla politica e al supporto delle attività del partito, diventando un punto di riferimento per i colleghi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo politico e imprenditoriale locale. La notizia si diffonde tra amici e collaboratori, che ricordano con affetto il suo impegno quotidiano.

La Lega piange Paolo Roggero, ingegnere ed imprenditore nel settore alimentare e da anni impegnato in politica per il Carroccio. Dopo una breve malattia è morto prematuramente giovedì all’età di 77 anni. Leghista reggiano della prima ora e convinto federalista fin dai tempi di Umberto Bossi, è stato consigliere comunale dell’opposizione dal ’95 al 2014 prima a Reggio e poi ad Albinea, nonché consigliere provinciale per due mandati. Nel 1996 si era candidato alla Camera e nel 2015 aveva ricoperto il ruolo di segretario provinciale del partito e attualmente faceva parte del direttivo provinciale e del direttivo Lega Emilia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Nicandro piange l'ex sindaco Palmieri: "Punto di riferimento per tanti cittadini"San Nicandro Garganico piange la perdita dell’ex sindaco Angelo Michele Palmieri, scomparso all’età di 89 anni.

Messina piange Armando Russo, 91 anni, giornalista e punto di riferimento del mondo cattolicoMessina piange Armando Russo, 91 anni, stimato giornalista e figura di riferimento nel mondo cattolico locale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.