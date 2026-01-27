Nel 2025 immatricolazioni di auto nuove nell’Ue +1,8% balzano le ibride

Nel 2025, le immatricolazioni di auto nuove nell’UE sono aumentate dell’1,8%, raggiungendo circa 10 milioni di unità. Le vendite di veicoli ibridi registrano una crescita significativa, riflettendo una crescente attenzione verso soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico europeo. Questo dato evidenzia un lento ma costante cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nelle strategie delle case produttrici.

Roma, 27 gen. (askanews) – Le vendite di auto nuove nel 2025 nella Unione europea sono cesciute dell’1,8% rispetto all’anno precedente, a 10.822.831 immatricolazioni. A dicembre rispetto allo stesso mese del 2024 l’incremento è stato del 5,8%, a 963.319 nuove immatricolazioni. Lo rileva l’Acea, l’associazione europea delle case automobilistiche. Guardando all’Unione europea+Efta+Uk, a dicembre l’incremento è stato del 7,6% mentre sull’intero 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 2,4% a 13.271.270 autovetture. “Tuttavia, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia”, rileva Acea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Auto Nuove

L'Unione Europea sta considerando una proroga di cinque anni per le auto ibride, consentendo loro di rimanere in circolazione oltre il divieto dei motori termici previsto per il 2035.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Auto Nuove

Argomenti discussi: Immatricolazioni auto 2025: in Europa un’auto su cinque è elettrica; Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis chiude il 2025 al secondo posto fra gli OEM sul mercato auto UE30; Auto più vendute in Europa nel 2025: i modelli e la classifica. Dacia al primo posto; Il mercato trattori rialza la testa nel 2025. Chi sale e chi scende.

Nel 2025 immatricolazioni di auto nuove nell’Ue +1,8%, balzano le ibrideRoma, 27 gen. (askanews) – Le vendite di auto nuove nel 2025 nella Unione ... msn.com

Auto, il mercato Ue fa +1,8% nel 2025 e resta lontano dal pre-Covid. Vendite Stellantis in calo di quasi il 5%La quota dell’elettrico sale al 17,4% del mercato Ue, l’ibrido resta leader mentre benzina e diesel crollano. Tesla arretra, Byd accelera e i marchi cinesi guadagnano spazio ... milanofinanza.it

I numeri parlano chiaro: 128.600 immatricolazioni in un anno, circa 1 auto cinese nuova su 12. Ma chi sta crescendo di più tra MG, BYD, DR, Omoda/Jaecoo e Leapmotor E Perché l’Italia è uno dei mercati europei più aperti ai brand cinesi Prezzi aggressivi, - facebook.com facebook

L'auto diventa servizio: il noleggio raggiunge il 30% delle immatricolazioni nel 2025 (+10%).A #SmartCar analizziamo il fenomeno con Italo Folonari (Pres. Aniasa): il noleggio è ormai il vero polmone finanziario del mercato auto italiano. Ascolta: tinyu x.com