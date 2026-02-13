Auto elettriche la frenata mondiale A gennaio immatricolazioni in calo del 3%

Le immatricolazioni mondiali di veicoli elettrici sono scese del 3% a gennaio, segnando un primo calo dopo mesi di crescita; la causa principale è l’introduzione di una tassa sull’acquisto e la riduzione dei sussidi statali in Cina, combinata con le nuove politiche della Casa Bianca, che si oppongono alle auto elettriche. Un dettaglio che distingue questa frenata è l’impatto diretto delle decisioni politiche sui mercati asiatici e americani.

Le immatricolazioni mondiali di veicoli elettrici sono scese del 3% a gennaio: secondo i dati della società di consulenza Benchmark Mineral Intelligence (BMI) a frenare le vendite è stata l'introduzione di una tassa sull'acquisto e la riduzione dei sussidi statali in Cina, unite alla nuova impostazione politica della Casa Bianca, avversa alle auto elettriche. I car makers con con una forte esposizione sul mercato statunitense – come ad esempio Ford – hanno registrato svalutazioni per circa 55 miliardi di dollari nell'ultimo anno, ridimensionando le proprie strategie di elettrificazione. Colpa di un mercato statunitense che subisce le prese di posizione di Donald Trump ma anche della guerra dei prezzi fra brand cinesi, che rende i prodotti "made in China" sempre più aggressivi in termini di posizionamento commerciale.