Lacedonia si copia nel digitale | l’IA per salvare il borgo e il turismo

A Lacedonia, un piccolo borgo italiano, si avvia a utilizzare l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di valorizzare il turismo e preservare il patrimonio locale. La comunità si sta preparando a integrare nuove tecnologie digitali che potrebbero cambiare il modo in cui il paese si presenta ai visitatori e gestisce le proprie risorse. Questa iniziativa mira a combinare innovazione e tradizione, con un'attenzione particolare alla tutela del territorio.

Il borgo di Lacedonia si prepara a una metamorfosi tecnologica che punta a ridefinire i confini tra realtà fisica e digitale. Questo martedì 21 aprile, alle ore 17:30, presso il Museo MAVI, si terrà la presentazione ufficiale dell’Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne, un progetto ambizioso che introduce nel cuore del territorio il concetto di Gemello Digitale. L’incontro vedrà la partecipazione di tecnici specializzati, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale, tutti riuniti per esplorare una soluzione che mira a trasformare il comune in un vero e proprio laboratorio di innovazione. Realtà estesa e intelligenza artificiale per il rilancio del patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacedonia si copia nel digitale: l’IA per salvare il borgo e il turismo Notizie correlate Lacedonia guarda al futuro, presentato il “Gemello Digitale” del borgoIl Comune di Lacedonia compie un importante passo verso l’innovazione e la valorizzazione del territorio con la presentazione ufficiale... Turismo: dopo Santanchè, Incoronato chiede giovani e digitale per salvareIl settore turistico italiano si trova a un punto di svolta critico dopo il cambio di guida al Ministero guidato da Daniela Santanchè.