Turismo | dopo Santanchè Incoronato chiede giovani e digitale per salvare

Il settore turistico italiano si trova in una fase di cambiamento dopo l’insediamento di Daniela Santanchè come ministra. Recentemente, un esponente associato al settore ha sottolineato l’importanza di puntare sui giovani e sulla tecnologia digitale per affrontare le sfide attuali. La discussione riguarda strategie di rilancio e adattamento alle nuove esigenze del mercato, con particolare attenzione alle innovazioni nel campo digitale.

Il settore turistico italiano si trova a un punto di svolta critico dopo il cambio di guida al Ministero guidato da Daniela Santanchè. Roberto Incoronato, vicepresidente nazionale di FENAILP Turismo, indica che la transizione richiede immediate azioni concrete su innovazione, giovani e sviluppo territoriale per evitare incertezze. Cosenza è il luogo dove questa riflessione prende forma concreta, segnando l’inizio di una nuova fase per un’economia basata sull’identità locale. La sfida non riguarda solo le grandi città, ma la capacità di valorizzare borghi minori e percorsi enogastronomici come motori economici reali. La carenza di competenze: un ostacolo strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo: dopo Santanchè, Incoronato chiede giovani e digitale per salvare Articoli correlati Leggi anche: Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. Tajani: «Se te lo chiede la premier devi farlo» Ascea, costa a rischio: mozione per salvare spiagge e turismo, dopoAscea, un comune in provincia di Salerno, si trova ad affrontare un’emergenza erosione costiera che ha spinto il gruppo consiliare “Ascea in testa” a... Aggiornamenti e notizie su Turismo dopo Santanchè Incoronato... Argomenti discussi: Daniela Santanchè, che titolo di studio ha e cosa faceva prima di essere Ministro del Turismo. Nuovo ministro del Turismo dopo Santanchè: tutti i nomi per la MeloniDopo le dimissioni di Daniela Santanchè è partito il totonomi per diventare Ministro del Turismo. Le opzioni per Giorgia Meloni. newsmondo.it Meloni congela il Turismo: prende l'interim, partita aperta per il dopo SantanchèGiorgia Meloni assume l’interim del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, in attesa di scegliere il successore. La partita resta aperta tra nomi politici e tecnici, da Caramanna a Zaia e Ma ... italiaatavola.net