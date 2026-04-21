Regione Lombardia ha deciso di ridurre a 20 euro all’anno il costo dei biglietti per i militari che utilizzano i treni di Trenord. L’accordo, raggiunto con alcuni sindacati delle forze armate, si limita a questa misura senza prevedere altri benefici o agevolazioni. La firma del protocollo è avvenuta dopo mesi di discussioni, con la regione che ha mantenuto alcune richieste avanzate dai sindacati, ma non tutte.

Alla fine Regione Lombardia ha accolto solo in parte le richieste avanzate nei mesi scorsi da alcuni sindacati delle forze armate. Infatti, se è vero che i viaggi a bordo dei treni di Trenord per gli appartanenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare non saranno offerti alla tariffa calmierata di 300 euro, come previsto in origine dalla Giunta lombarda, ma ad una tariffa tanto contenuta da assomigliare a quella gratuità garantita fino ad oggi ai militari, è altrettanto vero che queste condizioni saranno valide solo per coloro che sono alle dipendenze di Comandi situati in Lombardia e non per chiunque operi nella regione anche se proveniente da Comandi situati oltre i confini lombardi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’accordo tra Regione e sindacati. Per i militari tariffa di 20 euro l’anno per viaggiare sui treni di Trenord

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