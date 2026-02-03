Treni incontro sui disservizi Patto tra Comune e Trenord | Al centro ci sono i pendolari

I pendolari di Cremona sono tornati al centro dell’attenzione. Ieri mattina, Comune e Trenord si sono incontrati per discutere dei disservizi sui treni, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete. Le lamentele dei pendolari sono arrivate forte e chiara, e ora si cerca di mettere in campo interventi per migliorare il servizio.

Le ragioni dei pendolari prima di tutto. Il Comune di Cremona si è seduto ieri mattina a un tavolo con i tecnici di Trenord: sul tavolo le questioni dello stato del servizio ferroviario sul territorio comunale e sulle principali direttrici di collegamento. Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati relativi all’andamento del servizio, con particolare riferimento ai livelli di puntualità e regolarità della circolazione ferroviaria. "L’Amministrazione ha rappresentato le problematiche e i disagi riscontrati dai nostri pendolari. L’incontro ci ha consentito di avere chiarimenti e risposte, ma anche di rafforzare canali informativi che possano essere utili anche per gli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano si sveglia ancora una volta con ritardi e cancellazioni sui treni.

I frequenti ritardi e cancellazioni dei treni, causati dal ghiaccio che blocca gli scambi, stanno creando disagi ai pendolari.

