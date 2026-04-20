I militari viaggeranno a prezzi stracciati sui treni di Trenord | bastano 20 euro all’anno

A partire dal primo maggio 2026, i militari appartenenti alle forze armate avranno la possibilità di viaggiare sui treni di Trenord in tutta la regione a un costo molto basso. Per usufruire di questa agevolazione, sarà sufficiente pagare 20 euro all’anno. La nuova tariffa, destinata a tutte le forze militari, riguarda i servizi regionali di Trenord e permette loro di spostarsi con un biglietto a prezzo ridotto.

Dal primo maggio 2026 gli appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare potranno viaggiare sui treni di Trenord su tutto il territorio regionale con una tariffa particolarmente agevolata. Lo prevede una delibera di Giunta, proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che contiene il nuovo protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti delle Forze Armate e Trenord. Il documento stabilisce che i militari appartenenti alle Forze Armate che operano in Comandi situati sul territorio della Regione Lombardia possano usufruire del servizio ferroviario di Trenord a condizioni molto favorevoli in quanto ai passeggeri viene richiesta una quota contributiva pari a 20 euro all'anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I militari viaggeranno a prezzi stracciati sui treni di Trenord: bastano 20 euro all’anno Notizie correlate Cuccioli di razza a prezzi stracciati in vendita sui social: "La truffa è servita: fino a 600 euro richiesti a persone fragili"Dai 100 ai 300 euro: è quanto i truffatori specializzati nell'online riescono a ricevere da ogni vittima utilizzando una semplice foto di un cucciolo... Casa smart a prezzi stracciati: 3 gadget da meno di 35 euroMercoledì 18 marzo 2026 segna il termine di un’importante finestra di opportunità per l’automazione domestica. Contenuti di approfondimento Trenord, da maggio il personale delle forze armate viaggia a prezzo agevolatoDal primo maggio 2026 gli appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare potranno viaggiare sui treni di Trenord su tutto il territorio regionale con una tariffa particolarmente ... ansa.it Forze armate a prezzo agevolato sui treni Trenord: via libera dalla Giunta lombardaDal 1° maggio 2026 gli appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare potranno viaggiare su rotaie su tutto il territorio regionale con una quota particolarmente agevolata. Lo prevede ... affaritaliani.it