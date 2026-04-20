I militari viaggeranno a prezzi stracciati sui treni di Trenord | bastano 20 euro all’anno

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal primo maggio 2026, i militari appartenenti alle forze armate avranno la possibilità di viaggiare sui treni di Trenord in tutta la regione a un costo molto basso. Per usufruire di questa agevolazione, sarà sufficiente pagare 20 euro all’anno. La nuova tariffa, destinata a tutte le forze militari, riguarda i servizi regionali di Trenord e permette loro di spostarsi con un biglietto a prezzo ridotto.

Dal primo maggio 2026 gli appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare potranno viaggiare sui treni di Trenord su tutto il territorio regionale con una tariffa particolarmente agevolata. Lo prevede una delibera di Giunta, proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che contiene il nuovo protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti delle Forze Armate e Trenord. Il documento stabilisce che i militari appartenenti alle Forze Armate che operano in Comandi situati sul territorio della Regione Lombardia possano usufruire del servizio ferroviario di Trenord a condizioni molto favorevoli in quanto ai passeggeri viene richiesta una quota contributiva pari a 20 euro all'anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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