Sei imprese abruzzesi, specializzate in lavorazioni artigianali, si apprestano a partecipare alla prossima edizione di Phenomena 2026 a Hong Kong. L'evento rappresenta un'importante occasione per queste realtà di espandere la propria presenza sui mercati asiatici. Le aziende sono state selezionate per rappresentare la regione in questa fiera internazionale, che si tiene nella città asiatica. L'iniziativa conferma il coinvolgimento delle imprese locali in progetti di internazionalizzazione.

Sei realtà imprenditoriali abruzzesi, custodi di un saper fare artigianale che attraversa i confini, si preparano a sbarcare ad Hong Kong per la nuova edizione di Phenomena 2026. Il salone dedicato al business guidato da donne, che ha tracciato la sua rotta internazionale partendo da Pescara nel 2021, raggiungerà la Soho House di Sheung Wan nelle giornate del 22 e 23 aprile prossimi. L’iniziativa, che vede la collaborazione tra Ice e Confartigianato, metterà in vetrina trentadue aziende specializzate nei settori della moda (sia maschile che femminile) e della gioielleria. L’obiettivo è connettere queste eccellenze con un mercato asiatico estremamente dinamico, grazie alla presenza di distributori e buyer provenienti non solo dall’isola, ma anche dalla Cina continentale, dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalla Malaysia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eccellenza abruzzese conquista l’Asia: 6 imprese verso Hong Kong

Notizie correlate

Thick smoke seen rising from western Hong KongHONG KONG, Feb 6 (Reuters) - Plumes of thick smoke were seen rising above the western part of Hong Kong’s Kowloon peninsula on Friday, according to a...

Hong Kong, spettacolo pirotecnico per il Capodanno lunareHong Kong mercoledì sera ha dato il via all’Anno del Cavallo con uno spettacolare show pirotecnico di fuochi d’artificio, durato 23 minuti, sul...