L’Abc piega la Sancat I play-off ora sono certi

Nella partita tra l’Abc Castelfiorentino e la Sancat, l’Abc ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 78 a 54, assicurandosi così la qualificazione ai play-off. I giocatori dell’Abc hanno messo a segno punti con Tavarez e Lazzeri che hanno totalizzato 8 punti ciascuno, mentre altri membri della squadra hanno contribuito con diversi canestri durante l'incontro. La gara si è svolta senza particolari problemi e ha confermato il passaggio del turno per la squadra di casa.

abc castelfiorentino 78 sancat 54 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati, Corbinelli n.e., Talluri 3, Berni 13, Torrigiani 11, Marchetti 1, Landi 9, Cantini n.e., Mancini 22, Pedicone 11. All.: Betti. SANCAT: Masini 8, Ricci 11, Camiciottoli, Matichecchia 3, Mariani 2, Ghinassi 3, Brogi 9, Degl’Innocenti 2, Pinarelli 8, Niccoli 2, Caselli 6. All.: Calamai. Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Cima di Viareggio. Parziali: 17-14; 34-36; 50-47. CASTELFIORENTINO – Non sbaglia l’Abc Solettificio Manetti che, davanti al pubblico di casa, si impone sulla Sancat con un bel 78-54 che dà morale in vista del finale di stagione, oltre che due punti veramente pesanti, che permettono agli uomini di coach Betti di rimanere aggrappati al treno delle squadre a 38 punti, conquistando così l’accesso matematico ai play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Abc piega la Sancat. I play-off ora sono certi Notizie correlate Leggi anche: OraSì, invito a Cena. Ora i play in sono più vicini Eurolega, Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play inMilano, 13 marzo 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano centra una vittoria importantissima in Eurolega (la seconda di fila) piegando 96-87 il Maccabi... Panoramica sull’argomento Si parla di: Basket serie B femminile, battuta la Valtarese. L’Happy viene fuori alla distanza; L’Abc piega la Sancat. I play-off ora sono certi. L’Abc piega la Sancat. I play-off ora sono certiABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati, Corbinelli n.e., Talluri 3, Berni 13, Torrigiani 11, Marchetti 1, Landi 9, Cantini n.e., Mancini 22, Pedicone ... msn.com