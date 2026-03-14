Eurolega Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play in

L’EA7 Emporio Armani Milano ha vinto contro il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87 in una partita di Eurolega disputata il 13 marzo 2026. La squadra milanese ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva e si è posizionata in classifica, mantenendo vive le speranze di ottenere un posto ai “Play in”. La partita si è svolta presso la sede della squadra italiana.

Milano, 13 marzo 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano centra una vittoria importantissima in Eurolega (la seconda di fila) piegando 96-87 il Maccabi Tel Aviv e lo stacca in classifica restando in piena corsa nel lotto delle pretendenti a un posto per i “Play in”. L’Olimpia ha costruito questo importantissimo successo grazie alla grande solidità mentale e alla coralità mostrate in una gara comandata a partire dal secondo quarto: dopo una prima frazione in cui a svettare sono stati gli attacchi, infatti, la squadra di coach Peppe Poeta ha alzato i decibel del proprio gioco stringendo le maglie della difesa e mettendo a segno un 28-16 che le ha consegnato tra le mani l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play in Articoli correlati Eurolega, Milano batte 96-87 il Maccabi e tiene accesa la speranza play-inMilano, 13 marzo 2026 - Lascia il PalaLido con un sorriso l’Olimpia Milano visto che nell’ultima sfida giocata tra le mura più storiche di Milano,... Basket: Milano, brivido e vittoria! L’Olimpia si salva contro l’ASVEL, rilancia la corsa play-in di EurolegaVittoria fondamentale, seppur soffertissima, per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eurolega Milano piega il Maccabi e... Temi più discussi: Eurolega Milano piega il Barça con qualche brivido La Virtus cede con onore a Madrid; Olimpia Milano: il derby con il Cantù al PalaLido si tinge dei colori biancorossi; L’Olimpia soffre ma batte il Barcellona, la Virtus cade con il Real Madrid! – VIDEO; Basket l’Olimpia Milano piega la resistenza di Cantù e si aggiudica il derby lombardo in Serie A Giampaolo Ricci MVP con 22 punti. Eurolega, Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play inMilano, 13 marzo 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano centra una vittoria importantissima in Eurolega (la seconda di fila) piegando 96-87 il Maccabi Tel Aviv e lo stacca in classifica restando in piena ... sport.quotidiano.net Eurolega, Milano batte 96-87 il Maccabi e tiene accesa la speranza play-inMilano, 13 marzo 2026 - Lascia il PalaLido con un sorriso l’Olimpia Milano visto che nell’ultima sfida giocata tra le mura più storiche di Milano, l’Armani piega il Maccabi Tel Aviv per 96-87, ... sport.quotidiano.net IMPORTANTE VITTORIA DELL’OLIMPIA A una vittoria di distanza dalla zona play-in, battuto il Maccabi Tel Aviv nello scontro diretto: Josh Nebo MVP con una doppia-doppia da 19+10 #Basket #EuroLega #OlimpiaMilano x.com EUROLEGA - Sylvain Francisco è uno dei nomi più caldi per il mercato estivo ma attenzione, Aris Barkas (EuroHoops) riporta che l'obiettivo del giocatore francese sarebbe quello di sbarcare in NBA. Il suo contratto con lo Zalgiris include una clausola di ris - facebook.com facebook