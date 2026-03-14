Eurolega Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play in

Da sport.quotidiano.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’EA7 Emporio Armani Milano ha vinto contro il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87 in una partita di Eurolega disputata il 13 marzo 2026. La squadra milanese ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva e si è posizionata in classifica, mantenendo vive le speranze di ottenere un posto ai “Play in”. La partita si è svolta presso la sede della squadra italiana.

Milano, 13 marzo 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano centra una vittoria importantissima in Eurolega (la seconda di fila) piegando 96-87 il Maccabi Tel Aviv e lo stacca in classifica restando in piena corsa nel lotto delle pretendenti a un posto per i “Play in”. L’Olimpia ha costruito questo importantissimo successo grazie alla grande solidità mentale e alla coralità mostrate in una gara comandata a partire dal secondo quarto: dopo una prima frazione in cui a svettare sono stati gli attacchi, infatti, la squadra di coach Peppe Poeta ha alzato i decibel del proprio gioco stringendo le maglie della difesa e mettendo a segno un 28-16 che le ha consegnato tra le mani l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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