OraSì invito a Cena Ora i play in sono più vicini

L’OraSì si conferma protagonista nel campionato di basket, rafforzando la propria posizione con successi contro Virtus Imola e altre rivali romagnole. La squadra dimostra continuità e determinazione, consolidando il ruolo di protagonista nel contesto locale e regionale. Un momento importante per la società, che continua a puntare alla crescita e al raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

La regina dei Derby ha concesso il bis. L’OraSì è ormai abbonata a vincere con le cugine romagnole e dopo Faenza ha superato anche la Virtus Imola. Non è stata una gara come quella con l’Andrea Costa Imola, spazzata via in soli dieci minuti, ma il copione è stato simile, perché all’intervallo il match era abbondantemente in ghiaccio. I giallorossi hanno così conquistato due punti d’oro che li rilanciano nella corsa ai play in, non scivolando contro una avversaria nettamente inferiore, ma che poteva dare problemi se sottovalutata. Oltre all’incredibile prestazione balistica di Cena, che ha segnato un 66 da tre punti, da sottolineare c’è la prima vera grande prova di Dron dopo l’infortunio al ginocchio del 14 dicembre con Piombino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

OraSì, invito a Cena. Ora i play in sono più viciniRegina dei derby: dopo Faenza, Ravenna ha superato anche la Virtus Imola. L’ala implacabile nel tiro da tre, Dron è completamente recuperato. sport.quotidiano.net

Basket serie B - Il nuovo acquisto. OraSì, il veterano. Enzo Cena ha detto ’sì’‘I Magnifici Otto alla corte di Auletta’. Questo è il film girato dall’OraSì in neanche dieci giorni ovvero dall’ufficializzazione del passaggio di proprietà della società comunicato lunedì 7 luglio, ... ilrestodelcarlino.it

