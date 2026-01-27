Vitamina C perché assumerla con il cibo fa bene alla pelle

La vitamina C è fondamentale per la salute della pelle, contribuendo alla produzione di collagene e al rinnovamento cellulare. Assumerla regolarmente tramite alimenti come frutti freschi può favorire un aspetto più sano e giovane. Una dieta equilibrata con due porzioni di cibi ricchi di questa vitamina è sufficiente per ottenere benefici visibili e duraturi.

Bastano solo due frutti al giorno o due alimenti ricchi di vitamina C per migliorare la produzione di collagene, sollecitando il rinnovamento cellulare della pelle. In poche settimane la cute risulterà più spessa, tonica, corposa e giovane. Una novità importante, il risultato di uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Otago, Facoltà di Medicina - Christchurch?tautah incentrato sul ruolo della vitamina C all'interno del sangue e di conseguenza nella pelle. Lo studio si focalizza sui benefici di questa assunzione quotidiana, con risultatati cutanei evidenti già in poche settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

