L’Abbazia di Carceri | mille anni di storia nel cuore della bassa padovana
L’Abbazia di Santa Maria delle Carceri, situata nella Bassa Padovana, apre le sue porte per una visita guidata di circa un’ora. La struttura, che risale a oltre mille anni fa, permette di conoscere i dettagli della sua storia e delle sue trasformazioni nel corso dei secoli. La visita offre un’opportunità di approfondimento sui reperti e sugli elementi architettonici che caratterizzano l’edificio.
Nel cuore della Bassa Padovana, l’Abbazia di Santa Maria delle Carceri apre le sue porte per una visita guidata della durata di circa un’ora, pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta di oltre mille anni di storia. Il percorso si sviluppa tra gli spazi più significativi del complesso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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