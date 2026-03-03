Sezze ha festeggiato i 100 anni di Rosa Molinari, una donna che ha vissuto un secolo di vita nel centro della città. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di familiari e amici, che hanno condiviso momenti di ricordo e di gioia. La celebrazione ha rappresentato un'occasione per ricordare un'intera vita dedicata alla comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un traguardo che abbraccia un intero secolo e che diventa patrimonio di memoria per tutta la comunità. Sezze ha festeggiato oggi i 100 anni di Rosa Molinari, testimone diretta di pagine importanti della storia cittadina e nazionale. Dall’infanzia nel centro storico ai ricordi della guerra. Rosa Molinari è cresciuta nel centro storico di Sezze, nei pressi di Santa Chiara. La sua infanzia fu segnata dalla perdita del padre, scomparso quando lei aveva appena due anni. In famiglia era una di cinque figli, con due fratelli e due sorelle. Tra i ricordi che ancora oggi affiorano con chiarezza ci sono quelli legati alla Seconda guerra mondiale, in particolare il bombardamento della chiesa di Sant’Andrea, episodio drammatico che colpì profondamente la città e che Rosa continua a raccontare con lucidità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze celebra i 100 anni di Rosa Molinari, un secolo di storia vissuta nel cuore della città

Messina celebra Antonina De Luca: 100 anni di vita tra storia, resilienza e rinascita della città.Un Secolo di Vita a Messina: Antonina De Luca Compie 100 Anni, un Omaggio alla Memoria della Città Messina ha celebrato ieri, 15 febbraio 2026, un...

Sanremo celebra Rosina Greco: un secolo di vita tra storia familiare e cambiamenti della città dei fiori.Sanremo si è fermata oggi per celebrare un traguardo straordinario: Rosina Greco ha compiuto cento anni, un secolo di vita vissuto nella città dei...