Visita all' Abbazia di Carceri e Museo della civiltà contadina

L’antica abbazia di Santa Maria delle Carceri è un po’ fuori dai nostri soliti luoghi di pertinenza, ma la visita ne vale sicuramente la pena: tra chiostri, sale affrescate e profumati giardini, scoprirete che il viaggio fatto era più che meritato. Fondata nel XII secolo come ospizio per i pellegrinaggi diretti a Roma, fu ampliata dal XV al XVII secolo dai monaci camaldolesi; fu poi venduta e rimase abbandonata fino alla metà del XX secolo. Sarà possibile inoltre visitare l’adiacente museo della civiltà agricola, ricco di manufatti e testimonianze della locale operosità contadina.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

