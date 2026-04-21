La WWE è in ascolto

Durante la prima notte di Wrestlemania 42 si è disputato il match principale tra Randy Orton e Cody Rhodes, con in palio il titolo WWE. La rivalità tra i due wrestler è iniziata circa quindici anni fa e si è sviluppata nel corso del tempo, arrivando alla conclusione nel grande evento. La sfida ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di quelli che hanno seguito lo spettacolo in diretta.

Il Main Event della prima notte di Wrestlemania 42 ha visto contrapporsi Randy Orton e Cody Rhodes. Il titolo WWE messo in palio in una rivalità che, detta alla americana, è in “elaborazione” da quasi 15 anni. Da quando, cioè, Cody prima si oppose al Legend killer che aveva oltraggiato il padre Dusty, per poi stringerci una alleanza insieme a Ted di Biase Jr. che però ebbe breve successo, e che si sfaldò definitivamente a Wrestlemania 26 con la vittoria proprio di Orton ai danni dei due ex discepoli. Da allora, da quel lontano 2010, le strade dei due figli d’arte si sono separate, riunendosi negli ultimi anni in un improvviso quanto instabile sodalizio che ha sempre sollevato seri dubbi sulla sua stabilità.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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