WWE | Confermata la presenza degli Hardy Boyz nel DLC di WWE 2K26

Nel nuovo videogioco WWE 2K26, è stata confermata la presenza degli Hardy Boyz come personaggi scaricabili. Dopo anni di assenza, Matt e Jeff Hardy tornano a essere disponibili nel roster digitale della serie. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan, che potranno ora utilizzare i due wrestler nei match virtuali. La loro presenza rappresenta un ritorno atteso nel mondo dei videogiochi WWE.

Sono anni che non vediamo Matt e Jeff Hardy nei videogiochi WWE ma è previsto il loro ritorno nel nuovo gioco targato 2K. è ufficiale, gli Hardy Boyz tornano dopo anni di assenza in un videogioco WWE e lo fanno con il DLC in WWE 2K26. Nella giornata di oggi lo stesso Matt Hardy ha confermato la presenza degli Hardys tramite un post X che ha ricevuto oltre due milioni di visualizzazioni. Lo storico tag team sarà presto disponibile sul gioco ma non subito, infatti torneranno nel DLC Ringside Pass 4, ma non saranno certo gli unici nei DLC vari, infatti la WWE su X ha confermato altri atleti tra cui I Demoletion nel Ringside pass 2, mel Ringside pass 3, invece saranno presenti Torrie Wilson, La Parka e Brian Pillman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

