Ti ascolto mi ascolto | alla scoperta delle emozioni

All’interno di un progetto dedicato allo sportello di ascolto psicologico, sono stati realizzati incontri nelle scuole con una psicologa. Durante questi incontri, sono stati proposti percorsi di affettività rivolti agli studenti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali. Gli interventi sono stati rivolti ai giovani e si sono svolti direttamente nelle classi.

All’interno del progetto " Sportello di ascolto psicologico " sono stati effettuati percorsi di affettività nelle classi con la psicologa, interventi educativi volti a sviluppare l’ intelligenza emotiva e relazionale. La nostra classe, dopo i tre incontri, ha chiesto di poter proseguire quest’esperienza che ci ha guidati alla conoscenza reciproca. Nel primo incontro abbiamo riflettuto su alcuni aspetti in generale della classe scrivendo nei bigliettini anonimi cosa ci piaceva del nostro gruppo e cosa no. Nel secondo incontro abbiamo letto "La Favola dei Caldomorbidi" che narra di una città dove ciascuno possedeva un caldomorbido, simbolo dell’affetto e dell’amore che i cittadini potevano scambiarsi tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ti ascolto, mi ascolto": alla scoperta delle emozioni Articoli correlati Tre nuovi incontri con il progetto ’Ti ascolto’Continuano in Bassa Romagna gli incontri del progetto ’Ti ascolto’, per approfondire le tematiche dell’adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e... In Bassa Romagna tre nuovi incontri con il progetto "Ti ascolto"Continuano in Bassa Romagna gli incontri del progetto «Ti ascolto», per approfondire le tematiche dell'adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e... Neslihan svela Burak mi protegge dalle persone cattive