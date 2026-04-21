La Volta Buona pagelle del 21 aprile | la grande novità di Sanremo 9 Ventura pentita dei ritocchi 8

Da dilei.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata del 21 aprile di La Volta Buona ha affrontato un tema di attualità che interessa molti. Sono state assegnate valutazioni a vari eventi e personaggi, tra cui un riconoscimento di nove punti per una novità presentata a Sanremo e un voto di otto per un intervento di un ex conduttore che si è detta pentita dei ritocchi fatti in passato. La trasmissione si è concentrata su fatti recenti e commenti di personaggi pubblici.

La puntata del 21 aprile de La Volta Buona è iniziata con un tema di attualità che tocca molti giovani: è scattato un allarme per gli interventi estremi, in cui troppi, per rincorrere una presunta perfezione o semplicemente per modificare una piccola imperfezione, rischiano di pagare con la propria vita. Manuela Carriero, la fidanzata di Chiofalo. Voto: 7. Per discutere del tema legato agli interventi estetici in studio è stata presente anche Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, fresco di intervista bomba a Belve in cui ha conquistato l’Italia con la sua verve da comico involontario. Chiofalo si è già sottoposto a un intervento estremo: è famoso per i suoi “occhi Husky”, avendoli rifatti da neri ad azzurri effetto ghiaccio.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 21 aprile: la “grande novità” di Sanremo (9), Ventura pentita dei ritocchi (8)

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