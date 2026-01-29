La Volta Buona le pagelle del 29 gennaio | Balivo commossa 8 Lecciso inedita su Al Bano 6 novità sui duetti a Sanremo 8

Questa settimana, la puntata de La Volta Buona ha regalato emozioni e sorprese. Balivo si è commossa durante il racconto, mentre Lecciso ha parlato inedita di Al Bano. Sul palco, si è parlato anche delle novità sui duetti di Sanremo, con giudizi più che positivi. La discussione si è concentrata sulle coppie famose, quelle che, in passato, hanno fatto molto parlare per la differenza d’età tra i partner.

Si è iniziato parlando di coppie celebri, di quelle che, più di altre, hanno fatto discutere in un momento storico in cui anche solo immaginare una sostanziosa differenza d'età tra partner generava scalpore. Non che adesso questo sentiment sia svanito del tutto, s'intende. E chi meglio degli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona avrebbero potuto parlare di questo argomento? Da Benedicta Boccoli a Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, fino a Catena Fiorello e, dulcis in fundo, Loredana Lecciso, storica compagna di Al Bano. Lecciso che, tra le varie, ha raccontato per la prima volta un aneddoto legato proprio alla prima gravidanza col cantante.

