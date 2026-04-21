Il 24 dicembre, presso la base aerea di Bezmer, il ministro della Difesa italiano e quello bulgaro hanno firmato un accordo. La firma, avvenuta pochi giorni prima di Natale, riguarda questioni militari tra i due paesi. La vittoria di Radev in Bulgaria viene considerata più come un problema di natura militare che politica, e questa firma si inserisce in un quadro più ampio di relazioni tra i due stati.

La firma è arrivata alla vigilia di Natale, dentro la base aerea di Bezmer, tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo omologo bulgaro Atanas Zapryanov. L’accordo prevedeva la costruzione e la gestione congiunta di una struttura militare permanente a Kabile, nella regione di Yambol: una base capace di ospitare fino a 3.000 uomini, pensata per ancorare stabilmente la presenza italiana come nazione quadro del gruppo tattico multinazionale della Nato in Bulgaria. Il 29 gennaio il parlamento di Sofia ha ratificato l’intesa. Il 19 aprile, i bulgari hanno votato il filorusso Rumen Radev. Il tempismo è, in senso tecnico, scomodo. Roma ha...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La vittoria di Radev in Bulgaria è un problema militare prima che politico, anche per l’Italia

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