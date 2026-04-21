Bulgaria la vittoria di Radev preoccupa l’Ue

In Bulgaria, Rumen Radev ha ottenuto una nuova vittoria elettorale, confermandosi presidente per un terzo mandato consecutivo. Radev, che in passato ha ricoperto il ruolo di comandante dell’aviazione militare, è stato eletto con il sostegno di diversi partiti. L’Unione europea ha espresso soddisfazione per i risultati, ma ha anche manifestato alcune preoccupazioni riguardo alle implicazioni di questa vittoria per la stabilità politica nel paese.

Elezioni L’Ue saluta ma guarda con preoccupazione la vittoria di Rumen Radev, già presidente per due mandati consecutivi con un passato da top gun e comandante dell’aviazione militare Elezioni L’Ue saluta ma guarda con preoccupazione la vittoria di Rumen Radev, già presidente per due mandati consecutivi con un passato da top gun e comandante dell’aviazione militare Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. L’Unione europea saluta ma guarda con preoccupazione la vittoria in Bulgaria di Rumen Radev, già presidente per due mandati consecutivi con un passato da top gun e comandante dell’aviazione militare.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Bulgaria, la vittoria di Radev preoccupa l’Ue Notizie correlate Bulgaria, doccia fredda per l’Ue: vince la sinistra nazionalista di RadevUna settimana dopo l’esultanza per la svolta a Budapest, dove Peter Magyar ha estromesso Viktor Orban dalla carica di premier dopo sedici anni, la... Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoriaL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bulgaria, la vittoria alle elezioni di Rumen Radev; Caduto Orbán se ne fa un altro? Chi è il filorusso Radev, ex top gun, verso la vittoria in Bulgaria; Rumen Radev trionfa in Bulgaria: È vittoria della speranza; Non chiamatelo Filorusso: la vittoria di Radev in Bulgaria: intervista alla senatrice Tatiana Rojc. Bulgaria, la svolta di Radev: tra crisi interna e nuovi equilibri europei. Il nuovo premier si metterà di traverso sui finanziamenti a Kiev e il Rearm Europe? (Irina Smirnova)La vittoria elettorale di Rumen Radev segna uno spartiacque nella recente storia politica della Bulgaria e apre interrogativi che vanno ben oltre i confini nazionali. Ex presidente della Repubblica e ... farodiroma.it Bulgaria, vittoria di Rumen Radev: il leader anticorruzione conquista la maggioranza assolutaL'ex presidente bulgaro Rumen Radev conquista la maggioranza alle elezioni parlamentari con il 45,9%, promuovendo una politica anti-corruzione e filorusso. lamilano.it Ieri la #Bulgaria è tornata alle urne per eleggere il Parlamento per l’ottava volta in cinque anni. Con il 54% dei seggi Bulgaria Progressista (PB), guidata da Rumen #Radev, ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il Primo ministro entrante, pur riconoscendo i be - facebook.com facebook Con il trionfo di Radev, la Bulgaria ritrova stabilità. Ma il prezzo è geopolitico x.com