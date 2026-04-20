Brigitte Nielsen a Belve | Stallone mi ha distrutto la carriera A letto? Era un coniglio

Durante l'intervista a Belve, l'attrice ha raccontato il suo rapporto con l'ex marito, attore di Hollywood. Ha descritto il suo matrimonio, parlando di episodi legati alla vita privata e al comportamento dell'ex marito, menzionando anche aspetti legati alla sfera intima. La donna ha condiviso dettagli sulla propria esperienza, senza fare riferimenti a nomi o fatti specifici, ma concentrandosi sul suo racconto personale.

Brigitte Nielsen è una delle ospiti della terza puntata di Belve che andrà in onda martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2. Come sempre capita, le interviste realizzate da Francesca Fagnani sono già state realizzate e per questo vengono rilasciate alcune anticipazioni per stuzzicare la curiosità del pubblico. L'icona degli anni '80 e '90, passata da Rocky e Sanremo alla serie cult Fantaghirò, ha raccontato alcuni interessanti particolari del suo matrimonio con Sylvester Stallone. "Sono come la bomba atomica perché so tutto, ma ho firmato un contratto" ha premesso Brigitte Nielsen facendo riferimento alle clausole di riservatezza firmate prima del matrimonio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Brigitte Nielsen: «Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma a letto era un coniglio»

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