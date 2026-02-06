Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli ira del sindaco | La pagherete

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane è stato trovato legato e picchiato brutalmente a Bacoli. Le immagini sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, e il sindaco Della Ragione ha promesso che chi ha commesso il gesto pagherà. L’episodio ha suscitato grande sdegno nella comunità.

Un cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: "La pagherete, chi sa parli". Le immagini diffuse da Francesco Emilio Borrelli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bacoli Cane

Fiction “La preside”, l’attacco del sindaco di Bacoli su Caivano: “Fin quando ci mostreranno come l’inferno?”

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato la fiction

Capitale della Cultura 2028, esclusa Bacoli. Il sindaco: “Spero non sia scelta politica”

Capitale della Cultura 2028, Bacoli esclusa tra le finaliste.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bacoli Cane

Argomenti discussi: Omicidio a Ponticelli, il fratello di Ylenia confessa: ha picchiato il mio cane, ma non volevo ucciderla.

cane legato e picchiatoOrrore a Bacoli, cane picchiato e legato quasi a morteUn racconto dell’orrore quello che giunge da via Fusaro, a Bacoli, dove la crudeltà umana ha raggiunto vette inimmaginabili. Un cane è stato trovato legato e picchiato con una violenza tale da ridurlo ... internapoli.it

Orrore a Bacoli: cane legato e massacrato di botte in via FusaroA Bacoli, in via Fusaro, un cane è stato trovato legato e gravemente maltrattato, ridotto in condizioni critiche. cronachedellacampania.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.