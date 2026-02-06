Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli ira del sindaco | La pagherete
Un cane è stato trovato legato e picchiato brutalmente a Bacoli. Le immagini sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, e il sindaco Della Ragione ha promesso che chi ha commesso il gesto pagherà. L’episodio ha suscitato grande sdegno nella comunità.
Un cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: "La pagherete, chi sa parli". Le immagini diffuse da Francesco Emilio Borrelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
