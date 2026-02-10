La vera storia dietro il video virale del cane che insegue una macchina dopo essere stato abbandonato

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo il giro del mondo il video di un cane che corre a tutta velocità in mezzo alle auto in Colombia. L’animale insegue un’auto, ma dietro ci sono storie di abbandono e sofferenza. La scena ha colpito molti, ma ora emergono dettagli sulla vera vicenda: il cane non è solo un esempio di abbandono, ma anche di determinazione e speranza.

Le immagini di un cane che corre a perdifiato in mezzo le macchine inseguendo un'automobile in Colombia avevano fatto il giro del mondo come esempio di un altro orribile caso di abbandono. Una verifica più attenta ha portato i media colombiani a dare la giusta notizia: si tratta di un cane padronale che ha le sue persone di riferimento e che è tornato a casa sano e salvo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cane Inseguimento

La vera storia del cane del Grinch: razza e caratteristiche del cucciolo che vuole “rubare” il Natale

Perché il video virale di un coyote che insegue “Beep Beep” è un falso creato con l’IA

Un video diffuso sui social mostra un coyote che insegue un roadrunner, suscitando attenzione e curiosità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cane Inseguimento

Argomenti discussi: Marty Supreme, la vera storia dietro al campione di ping pong che ha ispirato il film; The Investigation of Lucy Letby, la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette; Matteo Messina Denaro, la vera storia dietro la serie Tv 'L’Invisibile' di Rai 1; Candy, il cane che inseguiva un’auto a Santander: la vera storia dietro al video virale che ha indignato.

The Investigation of Lucy Letby , la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di ...Il docufilm invita a riconsiderare l’intera vicenda, insinuando il dubbio che Lucy Letby potrebbe non essere colpevole ... vanityfair.it

Sulle ali dell’onore: la vera storia dietro il filmScopri la vera storia di Jesse Brown, il primo aviatore navale afroamericano degli Stati Uniti, narrata nel film Sulle ali dell'onore. cinefilos.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.