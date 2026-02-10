La vera storia dietro il video virale del cane che insegue una macchina dopo essere stato abbandonato

Sta facendo il giro del mondo il video di un cane che corre a tutta velocità in mezzo alle auto in Colombia. L’animale insegue un’auto, ma dietro ci sono storie di abbandono e sofferenza. La scena ha colpito molti, ma ora emergono dettagli sulla vera vicenda: il cane non è solo un esempio di abbandono, ma anche di determinazione e speranza.

Le immagini di un cane che corre a perdifiato in mezzo le macchine inseguendo un'automobile in Colombia avevano fatto il giro del mondo come esempio di un altro orribile caso di abbandono. Una verifica più attenta ha portato i media colombiani a dare la giusta notizia: si tratta di un cane padronale che ha le sue persone di riferimento e che è tornato a casa sano e salvo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cane Inseguimento

Un video diffuso sui social mostra un coyote che insegue un roadrunner, suscitando attenzione e curiosità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cane Inseguimento

Argomenti discussi: Marty Supreme, la vera storia dietro al campione di ping pong che ha ispirato il film; The Investigation of Lucy Letby, la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette; Matteo Messina Denaro, la vera storia dietro la serie Tv 'L’Invisibile' di Rai 1; Candy, il cane che inseguiva un’auto a Santander: la vera storia dietro al video virale che ha indignato.

The Investigation of Lucy Letby , la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di ...Il docufilm invita a riconsiderare l’intera vicenda, insinuando il dubbio che Lucy Letby potrebbe non essere colpevole ... vanityfair.it

Sulle ali dell’onore: la vera storia dietro il filmScopri la vera storia di Jesse Brown, il primo aviatore navale afroamericano degli Stati Uniti, narrata nel film Sulle ali dell'onore. cinefilos.it

Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich Questa sera alle 21.30 su @RaiUno Abdon Pamich è molto più di un atleta, è un uomo che ha fatto della costanza, della determinazione e della resilienza il suo stile di vita. #giornodelricordo 1/3 x.com

CATCHING MILAT - DISPONIBILE SU AMAZON PRIME VIDEO Catching Milat racconta la vera storia di come a Task Force Air della polizia del NSW, e in particolare il detective Paul Gordon, rintracciarono e catturarono lvan Milat - uomo responsabile dei fami - facebook.com facebook