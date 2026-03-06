Ripartono le escursioni a Boscoforte La natura più selvaggia del Parco del Delta

Da domani alle 10 ripartono le escursioni a piedi nella Penisola di Boscoforte, nel cuore pulsante delle Valli di Comacchio, uno degli angoli più suggestivi del Parco del Delta del Po, dove la natura si mostra nel suo volto più intimo e selvaggio. Qui il tempo sembra rallentare. Boscoforte è un luogo sospeso, rimasto per anni chiuso al pubblico, che proprio grazie a questa lunga tutela ha conservato una straordinaria ricchezza di biodiversità. Il momento più emozionante dell'escursione è spesso l'incontro con i cavalli Camargue-Delta, una colonia che da anni vive allo stato brado tra acqua e cielo. Durante l'escursione, accompagnati dalle guide e muniti di binocolo, i partecipanti potranno osservare e riconoscere le diverse specie che abitano questo straordinario ecosistema.