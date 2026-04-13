Matteo risucchiato nella vasca idromassaggio dell’hotel l’autopsia | Morto annegato dopo essere rimasto intrappolato

Un uomo è deceduto in un hotel di Pennabilli, in seguito a un incidente nella vasca idromassaggio della spa. L’autopsia condotta nel pomeriggio ha accertato che la causa della morte è stata un annegamento, dovuto all’incastro nello scarico della vasca. L’episodio si è verificato all’interno di una struttura ricettiva, dove l’uomo è rimasto intrappolato e non è riuscito a liberarsi.

Rimini, 13 aprile 2026 – La conferma è arrivata dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio. Matteo Brandimarti è morto annegato, dopo essere rimasto incastrato nello scarico della vasca idromassaggio nella spa dell’ albergo Duca del Montefeltro a Pennabilli. L’esame sul corpo del 12enne di San Benedetto del Tronto, che si trovava in vacanza nell’hotel con i genitori e gli zii, è stato disposto dal sostituto pubblico ministero Alessia Mussi per accertare le cause del decesso e delineare eventuali responsabilità. Chi sono gli indagati per la tragedia di Pennabilli. Sono tre le persone finite finora sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo: il legale rappresentante della società di gestione dell’hotel, il direttore dell’albergo e la persona che si occupa di manutenzione e sicurezza nella struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo risucchiato nella vasca idromassaggio dell’hotel, l’autopsia: “Morto annegato dopo essere rimasto intrappolato” Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... È morto il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel: i genitori decidono di donare gli organiHa lottato per quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Argomenti più discussi: Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in hotel: donati gli organi. Addio bella anima dolce; Rimini, morto 12enne risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio; Rimini, morto Matteo Brandimarti, il bimbo risucchiato dal bocchettone della vasca della Spa a Pasqua; Dodicenne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, ci sono tre indagati. Lunedì l'autopsia sul corpo di Matteo Brandimarti. È deceduto nella notte di venerdì scorso Matteo Brandimarti, il bimbo di 12 anni che lottava da cinque giorni in ospedale a Rimini. Era stato ricoverato dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio della Spa di un hotel. Nel dolore p - facebook.com facebook Dodicenne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, ci sono tre indagati. Lunedì l'autopsia sul corpo di Matteo Brandimarti x.com