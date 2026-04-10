Un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato nella vasca idromassaggio di un hotel. È stato ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Rimini, dove ha trascorso quattro giorni in condizioni critiche prima di perdere la vita. I genitori, dopo il decesso, hanno deciso di donare gli organi del ragazzo.

Ha lottato per quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Ma alla fine, Matteo Brandimarti non ce l’ha fatta. I medici guidati dal primario Massimo Baiocchi hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni, dopo un periodo di osservazione di sei ore. Durante le quali, purtroppo, è stata accertata l’assenza di attività cerebrale, coscienza e riflessi. La tragedia del bambino 12enne nel giorno di Pasqua. Matteo Brandimarti era rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nella mattinata del giorno di Pasqua nella vasca della spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli nel Riminese. Come ha spiegato l’avvocato della famiglia, Umberto Gramenzi, è stato dato il consenso alla donazione degli organi del bambino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel: i genitori decidono di donare gli organi

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Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in hotel: donati gli organi. Addio bella anima dolceLa famiglia di Matteo Brandimarti ha compiuto una scelta di grande umanità, permettendo di salvare altre vite. La tragedia era avvenuta nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini) durante le vacanze. ilrestodelcarlino.it

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