La Terza Guerra del Golfo e la strage dei droni | ecco che cosa l’ha provocata

Durante il conflitto nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno perso circa 24 droni da combattimento senza pilota, tra cui almeno 16 a causa delle difese aeree iraniane. La serie di incidenti è stata definita come una vera e propria “strage dei droni” e si inserisce nel contesto della Terza Guerra del Golfo. Le perdite di veicoli senza equipaggio hanno coinvolto il modello MQ-9 “Reaper” e sono state provocate da attacchi e intercettazioni delle forze iraniane.

Gli Stati Uniti hanno perso circa 24 UCAV ( Unmanned Combat Air Vehicle ) tipo MQ-9 “Reaper” durante l’attuale conflitto nel Golfo Persico, di cui almeno 16 per reazione diretta delle difese aeree iraniane. Israele invece lamenta l’abbattimento di almeno 18 UAV ( Unmanned Air Vehicle ) di vario tipo, ma tutti per attività ISR ( Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ), acquisizione dei bersagli e guerra elettronica (EW). Update on U.S. Air Force losses in the Iran War — Operation Epic Fury (April 9, 2026): Total losses are now estimated to exceed $2.5 billion, with actual replacement costs likely to climb even higher. — Four F-15E Strike Eagles have been lost, one over Iran and three downed by.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Terza Guerra del Golfo e la “strage dei droni”: ecco che cosa l’ha provocata Notizie correlate Chi ha vinto la terza guerra del Golfo (se è davvero finita)Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump non chiude davvero la guerra in Iran: la sospende, la congela e la rimanda a un tavolo negoziale che... Kpler, l’azienda che mappa in tempo reale la Terza Guerra del GolfoRicordiamo la guerra del Golfo del 1990 come la prima trasmessa in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sulla terza guerra mondiale in corso; A causa della terza guerra del Golfo il petrolio rimarrà caro a lungo; Dopo la Germania, anche gli Usa si preparano alla Terza guerra mondiale; I signori della guerra, più il mondo è instabile più miliardi incassano. Sulla terza guerra mondiale in corsoA balzi forzati verso la Terza Guerra Mondiale. L’incendio scatenatosi in tutto il Medio oriente dopo l’attacco USA-Israele all’Iran rischia di ... pressenza.com Non guerra mondiale, ma terza guerra del GolfoUna guerra è sempre una tragedia, quindi è naturale e comprensibile che ci sia tendenza anche a esagerare a usare l'iperbole Terza guerra mondiale, spiega Federico Rampini. Ma non ci sono le ... video.corriere.it La lunga prospettiva di questa tragica guerra È passato già più di un mese dall’inizio della Terza Guerra del Golfo. È giunto il momento di fare alcuni calcoli e proiezioni. Anzitutto, le considerazioni preliminari e lo status quo del conflitto. 1) L’Iran ha dimostrato - facebook.com facebook